Movimentação na praia do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (24) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Movimentação na praia do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (24)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 14:41 | Atualizado 24/04/2024 15:32

Rio – Após o feriado de São Jorge, os cariocas foram às praias para aproveitar a quarta-feira (24) com o céu limpo. O restante do dia deve ser parcialmente nublado, com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 36ºC. As informações são do Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

fotogaleria

A quinta-feira (25) deve ter chuva fraca isolada a partir da tarde, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC, com ventos fracos a moderados.

Já a sexta-feira (26) terá chuva fraca isolada apenas durante a madrugada e a manhã, com temperaturas entre 18ºC e 31ºC no decorrer do dia.

No fim de semana, o céu deve ficar parcialmente nublado a claro. Não há indicação de chuva para o período. A mínima prevista para este sábado (27) é de 16ºC e a máxima, 33ºC. No domingo (28), a temperatura deve ficar entre 19ºC e 35ºC.