Ponto de vacinação contra a gripe na estação de trem Central do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ponto de vacinação contra a gripe na estação de trem Central do BrasilReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 13:28 | Atualizado 24/04/2024 15:38

Rio - Um novo ponto de vacinação contra a gripe foi aberto nesta quarta-feira (24) na estação de trem da Central do Brasil. Muitos usuários do transporte aproveitaram a oportunidade para se imunizar.

fotogaleria

O analista de sistemas Ari Osvaldo de Oliveira, de 41 anos, aproveitou que estava passando pelo local para se imunizar.



"Ter um ponto de vacinação em um local de fácil acesso, onde muitas pessoas passam diariamente, não apenas facilita o processo de vacinação, mas também desempenha um papel crucial em alcançar uma alta taxa de vacinação e controlar a propagação de doenças na comunidade, entre outros pontos – conveniência, acessibilidade – é mais prático ser vacinado em um ponto de acesso que já está na sua rota de trabalho, evita custo de deslocamento e sobra mais tempo para outros afazeres", contou o analista.



Ari também falou sobre a importância de se vacinar não só contra a gripe, mas também contra outras doenças.



"A vacinação contra a gripe, como também para outras doenças é crucial para jovens, adultos e idosos porque ajuda a preveni-las, consequentemente contribui para a redução de complicações e hospitalizações", expôs.



A estudante Maria Eduarda de Souza, de 19 anos, assumiu que se sentiu motivada a se imunizar contra a gripe por conta da facilidade oferecida pelo ponto de vacinação.



"Foi uma motivação pela facilidade. Estava indo fazer o passe universitário e facilitou muito meu trajeto! O ponto de vacinação na Central facilita o acesso à saúde de qualidade do proletariado", disse.



O ponto foi montado no saguão da estação, antes da roleta, e vai funcionar das 8h às 17h até esta quinta-feira (25). Na próxima semana, a operação passa a ser fixa, com funcionamento toda terça e quinta-feira.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é facilitar o acesso ao imunizante e estimular a vacinação, levando a vacina para pontos de grande circulação de pessoas.



Além disso, equipes vão orientar o público sobre a importância de manter o esquema vacinal em dia, além de tirar dúvidas sobre a imunização.



A diarista Karina Machado, de 36 anos, por sua vez, se vacinou após anos sem participar da campanha contra a gripe. Segundo ela, a facilidade para tomar o imunizante chamou sua atenção.



"É importante [a vacinação] para me proteger. Quando a pessoa está vendo, se anima a estar se imunizando, igual a mim que passei ali sem saber. Ajuda quem está sem tempo de ir no posto de saúde", relatou.



"Eu achei ótimo, incentiva muito as pessoas a se proteger, a se cuidar. Essa foi a segunda vez que tomei a vacina da gripe, a primeira foi há oito anos, quando eu estava grávida", completa. O analista de sistemas Ari Osvaldo de Oliveira, de 41 anos, aproveitou que estava passando pelo local para se imunizar."Ter um ponto de vacinação em um local de fácil acesso, onde muitas pessoas passam diariamente, não apenas facilita o processo de vacinação, mas também desempenha um papel crucial em alcançar uma alta taxa de vacinação e controlar a propagação de doenças na comunidade, entre outros pontos – conveniência, acessibilidade – é mais prático ser vacinado em um ponto de acesso que já está na sua rota de trabalho, evita custo de deslocamento e sobra mais tempo para outros afazeres", contou o analista.Ari também falou sobre a importância de se vacinar não só contra a gripe, mas também contra outras doenças."A vacinação contra a gripe, como também para outras doenças é crucial para jovens, adultos e idosos porque ajuda a preveni-las, consequentemente contribui para a redução de complicações e hospitalizações", expôs.A estudante Maria Eduarda de Souza, de 19 anos, assumiu que se sentiu motivada a se imunizar contra a gripe por conta da facilidade oferecida pelo ponto de vacinação."Foi uma motivação pela facilidade. Estava indo fazer o passe universitário e facilitou muito meu trajeto! O ponto de vacinação na Central facilita o acesso à saúde de qualidade do proletariado", disse.O ponto foi montado no saguão da estação, antes da roleta, e vai funcionar das 8h às 17h até esta quinta-feira (25). Na próxima semana, a operação passa a ser fixa, com funcionamento toda terça e quinta-feira.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é facilitar o acesso ao imunizante e estimular a vacinação, levando a vacina para pontos de grande circulação de pessoas.Além disso, equipes vão orientar o público sobre a importância de manter o esquema vacinal em dia, além de tirar dúvidas sobre a imunização.A diarista Karina Machado, de 36 anos, por sua vez, se vacinou após anos sem participar da campanha contra a gripe. Segundo ela, a facilidade para tomar o imunizante chamou sua atenção."É importante [a vacinação] para me proteger. Quando a pessoa está vendo, se anima a estar se imunizando, igual a mim que passei ali sem saber. Ajuda quem está sem tempo de ir no posto de saúde", relatou."Eu achei ótimo, incentiva muito as pessoas a se proteger, a se cuidar. Essa foi a segunda vez que tomei a vacina da gripe, a primeira foi há oito anos, quando eu estava grávida", completa.

A servidora pública Ana Flávia Diblasi, de 25 anos, acredita que a vacinação é muito importante para a população e que o ponto na Central vai ajudar na adesão da campanha.



"Para mim, a vacinação é importante para a proteção e prevenção de doenças, além de proteger o coletivo. Com a correria dos dias, muitas vezes esquecemos de nos vacinar, então ter um ponto de vacinação no metrô a caminho do trabalho torna a vacinação mais fácil e acessível".



No Rio, todas as pessoas a partir dos seis meses já podem se vacinar.



Pontos de vacinação



A SMS-Rio também está com pontos de vacinação nas estações de metrô de Botafogo, Triagem, Cantagalo e Colégio. Todas no acesso A. Os pontos também funcionam nesta quarta e quinta-feira, das 8h às 16h.



A campanha de vacinação contra a gripe na cidade está prevista para acontecer até o dia 31 de maio. A vacina está disponível em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde, Super Centro Carioca de Vacinação e no Espaço Vacina, no Rio.