Cerimônia de posse do novo secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 13:02 | Atualizado 24/04/2024 15:34

Rio - O governador Cláudio Castro deu posse, na manhã desta quarta-feira (24), ao novo secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que assume a vaga deixada pelo coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que estava no cargo desde agosto de 2021. No discurso de posse, o novo secretário prometeu trabalhar com integridade, transparência e determinação. O evento aconteceu na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste.

Marcelo de Menezes foi nomeado pelo governador Cláudio Castro na última quinta (18). O secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, solicitou a troca no comando da PM no último dia 9.



"Há 34 anos quando ingressei no curso da PM, aprendi que precisamos estar preparados para cumprir qualquer missão. Hoje, estou aqui para assumir com muita honra a mais nobre da função da PM. Utilizamos como lema, valorização e respeito, e assim, comandarei quase 4 mil homens e mulheres. Diante da grandiosidade da missão, sei que os desafios serão enormes, mas todos serão vencidos. Compor a linha de comando da PMERJ exige muito mais que vontade, exige compreensão da relevância do cargo, principalmente do que representa, enfrentar e vencer a criminalidade", disse o novo secretário.

"Sei que contarei com valorosos profissionais, constituindo uma fortaleza com todas as qualidades para o exercício das demandas que vivenciamos na segurança pública do Rio. Comprometo-me desde já a trabalhar com afinco no poder da capacitação dos nossos policiais, no respeito dos direitos humanos e na atuação pró ativa na prevenção do crime, visando sempre uma construção de uma sociedade mais justa e segura para todos", compeltou.



O governador Cláudio Castro afirmou que o trabalho que vem sendo desenvolvido na área da segurança pública será seguido pelo novo secretário. Castro aproveitou para registrar a gratidão ao coronel Luiz Henrique pela dedicação e o trabalho desempenhado ao longo de quase três anos à frente da Polícia Militar.



“Eu não tenho dúvida que você [Coronel Henrique] fez história na PM. Você pegou uma PM sucateada, nosso CICC com a tecnologia ainda da Copa do Mundo, sem câmera, sem as imagens, com as viaturas sucateadas e hoje você entrega uma PM tendo tido a maior valorização do policial, você entrega uma PM com mais de mil viaturas semi blindadas, entrega a PM com batalhões com kits para tirar as barricadas, você entrega a PM tendo feito um trabalho fantástico, tanto nos últimos réveillons e carnavais do RJ. Não tenha dúvida de que você multiplicou os talentos e o respeito da PM. Quem olha os dados do ISP percebe o avanço da nossa PM”, afirmou.



Ao novo secretário, Castro ressaltou a importância de evoluir para deixar a população segura. “Menezes, você é o retorno de um Coronel da ativa, tão importante para o futuro da carreira e para que possamos gerar nosso líderes na PM. Ainda precisamos evoluir e os números precisam melhorar, ainda temos números absolutos muito altos e por isso temos que continuar evoluindo nos números da segurança pública. Precisamos voltar a sentir segurança e deixar a população mais segura para ir e vir. Enquanto estivermos aqui, seremos eternos insatisfeitos. Não podemos e não iremos ficar satisfeitos nunca porque percebemos a importância de investir na segurança”, concluiu.



O secretário de Segurança Pública, Victor Santos reforçou que a escolha foi baseada na experiência e capacidade de gestão de Nogueira. Segundo ele, Menezes é um oficial muito capacitado e com experiência em comando.



“Eu quero desejar muita felicidade, sorte e apoio ao coronel Menezes, tenho certeza de que é uma gestão de continuidade por todo trabalho que foi feito até agora. Essa gestão vai focar muito nessa vertente, que é a valorização do policial. Quero fazer um agradecimento especial ao Coronel Henrique por todas as entregas que fez durante a gestão”, ressaltou.



Victor Santos foi quem pediu a mudança no comando da Polícia Militar. Por meio de um ofício, ele recomendou que o coronel Luiz Henrique Marinho Pires fosse exonerado. No documento, Santos não apresentou uma justificativa para a alteração. Durante a cerimônia de posse, o secretário pediu desculpas publicamente ao coronel Henrique pela exposição.

“Indicamos um nome do eventual substituto do coronel Henrique e isso teve uma proporção muito grande na imprensa. Então quero aqui, em público, pedir desculpas ao Coronel Henrique pela forma como se deu, não era o previsto e minha gestão, como policial, sempre foi justiça, honra e verdade. E não tenho nenhum problema de pedir desculpa, não lhe procurei antes porque não adianta toda essa exposição e pedir desculpa no seu gabinete, faço aqui publicamente e peço desculpa ao senhor”, disse.

Castro também falou sobre a troca e informou que já era algo previsto. "Esse é um cargo de dois anos, toda vez que um comandante geral completa dois anos, ele já vai se preparando para ser sucedido. Eu entendo a questão do secretário Victor, mas infelizmente os documentos vazam. A ideia dele não era ser contra ao coronel Henrique, mas a favor da indicação que estava tendo. Atitude bonita dele de pedir desculpa e agora o coronel Menezes está aí para dar continuidade. A entrada do coronel Menezes já era previsível e é fundamental que a gente esteja formando líderes na Polícia Militar", disse.

O ofício enviado ao governador solicitava a exoneração do coronel Luiz Henrique Marinho Pires e indicava o coronel Ranulfo Souza Brandão Filho para ficar à frente da pasta. O pedido aconteceu com base no decreto 49.001, de 11 de março deste ano, que dá poder ao secretário de Segurança Pública em exonerar e indicar nomes para os cargos de secretários das Polícias Militar e Civil, já que ambos os órgãos foram vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). No entanto, a decisão é tomada pelo governador.



Novo secretário



Nogueira é formado em Direito pela Universidade Gama Filho e em Engenharia Civil pela Universidade Estácio de Sá. O militar também foi gestor de Recursos Humanos na Coordenadoria Militar da Alerj, assessor Especial da Subsecretaria Militar da Casa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e comandante do 17° BPM (Ilha do Governador).



Em 2022, ele esteve à frente da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração de Segurança (Cproeis) e no Comando de Policiamento de Área, que concentra os batalhões da capital. No ano anterior, o coronel era responsável pelo Comando de Polícia Especializada (CPE), no Rio, e chefiava os batalhões de Polícia Rodoviária, Especial Prisional, Polícia Turística, Rondas Especiais e Controle de Multidão, entre outros.