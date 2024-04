Câmera de segurança flagrou ação de criminoso no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador - Reprodução

Publicado 24/04/2024 17:16 | Atualizado 24/04/2024 17:31

Rio - Uma câmera de segurança do prédio residencial onde pai e filha foram esfaqueados por um assaltante, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte, flagrou o momento em que o criminoso invadiu o imóvel, às 9h20 de segunda-feira (22). No vídeo é possível ver que o assaltante, ainda não identificado pela Polícia Civil, tenta pular o mudo do prédio por pelo menos três vezes, conseguindo invadir o imóvel na terceira tentativa.

O criminoso vestia calça e casaco de moletom na cor preta e um boné branco. Durante a ação não é possível ver nenhum morador passando pela Rua Amâncio Pereira, nem carros.

Nesta quarta-feira (24), dois dias depois do crime, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação na 37ª DP (Ilha do Governador).

O crime

De acordo com a Polícia Civil, Marina Barros da Silva foi amarrada e obrigada a desbloquear o celular e o computador. Ela avisou ao criminoso que morava com outras pessoas e fez contato com o pai por telefone. O pai, ao chegar à residência e tentar salvar a filha, foi esfaqueado com gravidade. Marina também foi ferida no braço durante a ação.