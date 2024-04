Após ser esfaqueado, Luiz Eduardo foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire - Arquivo / Agência O Dia

Após ser esfaqueado, Luiz Eduardo foi levado para o Hospital Municipal Evandro FreireArquivo / Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 10:42 | Atualizado 24/04/2024 10:51

Rio - Luiz Eduardo da Silva, de 57 anos, que foi esfaqueado ao tentar proteger sua filha durante uma tentativa de assalto, recebeu alta do Hospital Municipal Evandro Freire, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro de um apartamento da família na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (22).

Na ocasião, após invadir a residência, o criminoso ameaçou a jovem, que foi amarrada e obrigada a desbloquear o celular. Então, Marina fez contato com o pai por telefone. Ao chegar no apartamento para salvar a filha, o homem foi esfaqueado e o bandido conseguiu escapar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para a ocorrência de "violação de domicílio" no bairro Jardim Guanabara. Quando chegaram no local, a equipe foi informada que duas pessoas já teriam sido socorridas e levadas para o hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Luiz Eduardo foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire. Durante a segunda-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro dele ficou estável . Já nesta quarta-feira, a direção do Centro de Emergência do Evandro Freire afirmou que o paciente recebeu alta.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador), que investiga o crime.