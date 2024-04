Lucas Wendel e Alisson Lucas são considerados foragidos - Divulgação

Publicado 30/04/2024 08:59 | Atualizado 30/04/2024 09:12

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (30), uma operação no Parque União, na Zona Norte, contra integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Lucas Wendel Meireles do Nascimento, conhecido como LC, e Alisson Lucas dos Santos, o Alisson Pepa, são considerados foragidos. Na ação, houve intenso tiroteio entre policiais e criminosos.



A operação foi comandada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Segundo o delegado Moysés Santana Gomes, titular da DRF, os agentes enfrentaram grande resistência do tráfico local, o que dificultou a entrada na comunidade.



"Os criminosos efetuaram diversos disparos contra as guarnições policiais, eles atiraram justamente em direção onde estavam as barricadas, então demoramos muito para conseguir entrar. O objetivo era cumprir dois mandados de prisão contra dois integrantes de uma organização criminosa específica em roubos, de principalmente, grandes centros industriais. Os dois são conhecidos pela Polícia Civil, mas não conseguirmos capturar", explicou.

Os mandados de prisão contra os suspeitos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias pela prática dos crimes de associação criminosa e roubo, ocorridos na madrugada do dia 3 de fevereiro no galpão de uma empresa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, foram roubados 246 computadores e 264 monitores, que seriam entregues na rede de escola pública do município do Rio.



As investigações revelaram que ao menos 10 integrantes de uma associação criminosa especializada em crimes de roubo, armados com pistolas e fuzis, alguns encapuzados, participaram do crime. Os bandidos, mediante grave ameaça, roubaram ainda os telefones de diversos funcionários da empresa.



Posteriormente, no dia seguinte, todos os computadores foram resgatados em uma ação conjunta da DRF e DRE. Lucas e Alisson foram identificados durante as investigações. Ambos possuem anotações criminais por crimes de roubo.



As investigações continuam para identificar os demais integrantes da quadrilha.