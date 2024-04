Publicado 30/04/2024 00:30

Na manchete: contagem regressiva para o show da Madonna na Praia de Copacabana. A Rainha do Pop já chegou ao Rio.

Polícia prende miliciano acusado de participar de tiroteio que matou estudante da Rural.

Prazo para regularizar o título de eleitor está acabando: é só até o dia 8 de maio.

Estado do Rio tem mais de 4 mil oportunidades de emprego e estágio.

Ex-presidente do Uruguai, José Mujica está com câncer no esôfago.

No D: após oito anos de casamento, o ator Daniel de Oliveira e a atriz Sophie Charlotte se separam.

Ainda no D: Rock in Rio terá 'Dia Brasil', com sertanejo, samba, funk, bossa nova e muito mais.

No Ataque: Arrascaeta e Pulgar sofreram lesões e estão fora do jogo de estreia do Flamengo na Copa do Brasil, amanhã, contra o Amazonas.