Segundo a PM, os principais alvos são criminosos das comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade AltaArquivo / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 08:00 | Atualizado 30/04/2024 08:41

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (30), uma operação no Complexo de Israel, em Brás de Pina, na Zona Norte. Segundo a PM, os principais alvos são criminosos das comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta. A ação tem objetivo de combater a movimentação de bandidos na região, além da retirada de barricadas das vias. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.



De acordo com relatos nas redes sociais, os disparos foram ouvidos ainda durante a madrugada. Atualmente, o tráfico de drogas dessas comunidades são comandadas pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ao total, são cinco locais comandados por Peixão: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-pau. O criminoso é considerado foragido da Justiça e tem dez mandados de prisão pendentes, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

A PM informou que agentes do 16ºBPM (Olaria), com o apoio do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), também tentam recuperar veículos roubados e buscam esconderijos de drogas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Heitor dos Prazeres mantém o atendimento à população. No entanto, as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que 11 unidades escolares foram impactadas pela operação policial.

dois homens foram presos ao serem flagrados por agentes da Polícia Civil instalando câmeras de monitoramento na Rua Arapogi, um dos acessos do complexo. Segundo as investigações, os equipamentos foram instalados para serem usados no monitoramento da região a pedido dos chefes do tráfico de drogas. Além de monitorar as ruas, os criminosos também tinham como objetivo vigiar as ações da polícia na região. Recentemente,na Rua Arapogi, um dos acessos do complexo. Segundo as investigações, os equipamentos foram instalados para serem usados no monitoramento da região a pedido dos chefes do tráfico de drogas. Além de monitorar as ruas, os criminosos também tinham como objetivo vigiar as ações da polícia na região.

Complexo de Israel

O Complexo de Israel leva este nome por causa do domínio do traficante 'Peixão', adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Segundo investigações, ele expulsa moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião de matriz africana, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.