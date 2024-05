Apostadores e funcionários dos cassinos foram detidos - Cléber Mendes / Agência O Dia

Apostadores e funcionários dos cassinos foram detidosCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 16:37

fotogaleria

Rio - A Operação "Bancarrota", deflagrada nesta terça-feira (30) contra a banca do jogo do bicho de José Caruzzo Escafura, o Piruinha , terminou com 15 pessoas detidas, dentre elas três funcionários e cinco apostadores. Eles assinaram um termo circunstanciado - quando o fato é considerado de menor potencial ofensivo - e foram liberados.Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) também apreenderam 81 máquinas, celulares e documentos na ação.No total, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas à exploração do jogo do bicho e máquinas de caça-níqueis. Dois clubes da Zona Norte do Rio foram alvo da força-tarefa: o Oposição, na Abolição, e o Vera Cruz, na Piedade. De acordo com o Gaeco, ali funcionam cassinos. Os investigadores arrestaram 68 máquinas e quase R$ 11 mil só no Clube Oposição.O promotor de Justiça Fábio Corrêa, coordenador do Gaeco, informou que as investigações começaram a partir de denúncias anônimas."Essas denúncias foram investigadas pela Coordenadoria de Segurança do Ministério Público. Foi revisitado o material que já tinha sido obtido através da Operação Louvre (que culminou na prisão de Piruinha), realizado pelo Gaeco em 2022. A partir de então, conseguimos descortinar alguns endereços onde funcionavam esses cassinos, que foram alvos de busca e apreensão", disse.Corrêa ressaltou que Piruinha, apesar de não ter sido alvo da operação desta terça, está no centro das investigações.“As informações de inteligência apontam na direção desse personagem (Piruinha), que é assumidamente uma liderança naquela região de Abolição, Piedade, Cascadura, Engenho de Dentro, etc. Embora não tenha sido alvo dessa operação, todo o cenário paira em torno dessa liderança”, afirmou.Os documentos e outros equipamentos encontrados foram levados para o Ministério Público, no Centro do Rio. As máquinas apreendidas foram levadas para a Cidade da Polícia Civil, na Zona Norte, onde serão submetidas à perícia do Instituto de Criminalísticas Carlos Eboli (ICCE).Os donos dos endereços que foram alvos de mandados de busca também devem prestar termos circunstanciados em uma das delegacias especializadas.Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital, foram cumpridos nos bairros do Engenho Novo, Bento Ribeiro, Jacarepaguá, Realengo, Madureira, Cascadura, Brás de Pina e Cavalcanti.