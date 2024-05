Crime aconteceu próximo à estação de trem da Penha, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 30/04/2024 20:19 | Atualizado 01/05/2024 08:41

Rio - Um adolescente de 14 anos morreu depois de ser baleado, na noite desta terça-feira (30), próximo à estação de trem da Penha, na Zona Norte do Rio. Um jovem, de 18 anos, ficou gravemente ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Penha foram acionados por volta das 18h40 para prestar socorro na Rua Nicarágua, próximo ao Beco do Oliveira.

O menino foi encontrado pelos militares já em óbito no local. Já o jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha.

Ainda não há informações sobre as identificações da vítima nem sobre o estado de saúde do jovem.

Segundo a SuperVia, o serviço opera normalmente.