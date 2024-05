Balanço de ações realizadas no show da Madonna é divulgado em coletiva - Rafael Campos/Governo do Estado

Publicado 06/05/2024 12:12 | Atualizado 06/05/2024 14:11

Rio - O Governo do Estado apresentou, nesta segunda-feira (6), o balanço das ações realizadas para o show da Madonna no último sábado (4) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Show retornou mais de R$ 300 milhões para a economia do estado.

A coletiva foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O show da Rainha do Pop reuniu 1,6 milhões de pessoas em Copacabana e contou com uma megaoperação de diversos setores. O evento recebeu cerca de 150 mil turistas nacionais e internacionais e teve 96% de ocupação hoteleira.No quesito segurança pública, o balanço final indicou que quatro mandados de prisão foram cumpridos por policiais militares e um adolescente foi apreendido. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas às delegacias de Copacabana. Cerca de 160 objetos perfurocortantes, como tesouras e facas, foram apreendidos nos pontos de revista e bloqueio instalados nos acessos à praia. Além disso, um homem foi preso identificado pelo sistema de reconhecimento facial.Já entre os dados da Polícia Civil, sete adolescentes infratores foram apreendidos e sete pessoas foram presas. O total de ocorrências registradas foi de 213.O efetivo disponibilizado contou com 3,2 mil policiais militares, 1,5 mil policiais civis e 800 bombeiros, totalizando mais de 5 mil profissionais mobilizados.O Corpo de Bombeiros realizou mais de 50 atendimentos, entre resgates no mar, salvamento terrestre e eventos clínicos, como desmaio. Durante o sábado, os guarda-vidas realizaram 45 salvamentos marítimos na Praia de Copacabana. Além disso, fizeram cerca de duas mil ações de prevenção."Mais uma vez o Rio de Janeiro protagonizou um evento desse porte, que trouxe um retorno de mais de R$ 300 milhões para a economia do Rio. Fluminenses e turistas puderam aproveitar o show em paz. Nossa força-tarefa trabalhou duro para proporcionar tudo o que vimos no sábado. Tecnologia, inteligência, além de todos os profissionais envolvidos nesta operação são parte desse saldo positivo que mostramos aqui hoje", destacou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.O secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, agradeceu aos policiais e destacou que a "festa foi conduzida com tranquilidade"."Quero agradecer a todos os policiais militares que participaram dessa operação. O diálogo entre os envolvidos e a antecipação das ações determinaram o sucesso", disse o secretário.Junto com a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria da Mulher esteve em quatro pontos de apoio espalhados por Copacabana. Nos locais, foram distribuídas 25 mil ventarolas, com a campanha "NÃO É NÃO! Respeite a decisão".Já na saúde, o Serviço Móvel de Urgência da Capital (SAMU) registrou 1,8 mil ligações durante o show. Cerca de 600 atendimentos à população foram realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e Botafogo, que contaram com reforço de profissionais e insumos.O destaque também ficou por conta da Cedae, que distribuiu cerca de 50 mil litros de água gratuitamente para o público presente. Foram montados quatro pontos de hidratação pela orla e 70 aguadeiros estavam distribuindo água no evento.Também participaram da coletiva o secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, as secretárias de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, de Saúde, Cláudia Mello, e o subsecretário de Turismo, Luiz Felipe Pinho, e o diretor-presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon.