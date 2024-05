Ação do 15º BPM (Duque de Caxias) teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos na região - Reprodução @PMERJ

Publicado 08/05/2024 16:25

Rio - Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), com o apoio de outras unidades do 3° Comando de Polícia de Área (3° CPA/Baixada Fluminense), apreenderam, nesta quarta-feira (8), um fuzil, dez mil pinos de cocaína e oito mil "sacolés" de maconha em uma operação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As ações aconteceram nas comunidades do Sapinho, Jaqueira, Cacareco e Sossego.



De acordo com o comando da unidade, o objetivo da ação foi reprimir a movimentação de criminosos que atuam na região. Os agentes também atuam na remoção de barricadas na área. Não há informação de presos na operação, que já foi encerrada.