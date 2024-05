Bandido entra engatinhando coberto por um lençol e usando a lanterna de um celular - Reprodução/Arquivo Pessoal

Bandido entra engatinhando coberto por um lençol e usando a lanterna de um celularReprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 09/05/2024 16:45 | Atualizado 09/05/2024 17:46

Rio - Parecia assombração, mas na verdade era um crime. As câmeras de segurança de uma loja de madeiras na Praça da República, Centro do Rio, flagraram um roubo praticado por um criminoso que usava um lençol para evitar ser reconhecido na filmagem. Segundo o dono do estabelecimento, o crime aconteceu na manhã do domingo (5) e também na madrugada de segunda (6), quando a loja estava fechada.



Julio Agra Gomes, dono da 'El Dragon', que funciona no local desde 1985, conta que o bandido quebrou a parede lateral da loja para invadir o imóvel. Dentro do estabelecimento, o criminoso "fantasma" foi filmado pelo circuito coberto por um lençol engatinhando. O criminoso levou computadores, celulares e ferragens de alto valor.

"Normalmente, aqui no Centro do Rio, estamos aqui há 36 anos, não temos segurança. Estamos aqui na El Dragon desde 1985. (...) Já estamos acostumados com episódios parecidos de invasão e roubos. Mas esse nos surpreendeu", diz o empresário.

Nas imagens, o bandido aparece engatinhando, coberto por um lençol e se guiando com a ajuda de uma lanterna. Ele rasteja pelo local, até chegar em uma mesa, onde começa a vasculhar por objetos de valor.



"Ele levou cerca de 30 mil reais em objetos, entre computadores, celulares, ferragens e outros materiais, além das coisas que ele destruiu ao entrar aqui", avalia.



Ainda segundo o empresário, a condição do imóvel vizinho, que desabou há alguns meses, facilitou a entrada do criminoso. A fachada do imóvel tombado como patrimônio histórico está aberta.



"Eles não resolvem o que fazer com esse casarão. Fica um empurra-empurra, porque o prédio é histórico. Então as coisas vão sendo empurradas para a frente e não adianta. Não tem mais como ficar aqui. Falei com o dono do imóvel", explica Julio, que registrou o roubo na 5ª DP (Mem de Sá).



Para o empresário, a situação tem que ser resolvida, do contrário vai se repetir. "O prejuízo ficou comigo. Estou em risco porque pode acontecer mais coisa. Eles fazem buraco, quebram a parede e pode acontecer a mesma coisa", finalizou.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por agentes da 5ª DP. As imagens das câmeras de segurança do local e de outros imóveis devem ser analisadas pelos investigadores.

A reportagem de O DIA aguarda retorno da Prefeitura do Rio sobre a situação do imóvel vizinho que desabou.