Publicado 11/05/2024 11:10 | Atualizado 11/05/2024 11:27

Rio - As seis pessoas feridas no incêndio de uma lancha na Ilha do Japonês , em Cabo Frio, nesta sexta-feira (10), foram transferidas em estado grave para hospitais em Araruama, na Região dos Lagos, São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Nilópolis, na Baixada. As vítimas, sendo cinco são da mesma família, entre elas três crianças, além do condutor, tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo e estavam internados no Hospital São José Operário.