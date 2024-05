Interdição visa garantir a segurança da navegação e a segurança física dos navegantes - Arquivo/Cleber Mendes/Agência O Dia

Interdição visa garantir a segurança da navegação e a segurança física dos navegantesArquivo/Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/05/2024 13:09 | Atualizado 20/05/2024 13:39

Rio - A Marinha do Brasil determinou que a Baía de Guanabara fique fechada para o tráfego de embarcações durante a passagem de um navio militar americano na tarde desta segunda-feira (20). A interrupção na navegação vai até 14h30. O motivo é a passagem do navio aeródromo nuclear da Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado enviado pela Capitania dos Portos, a interdição iniciada às 12h30 visa garantir a segurança da navegação.

A CCR Barcas informa que a operação da linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio) será afetada em 14 viagens impactando cerca de 3.300 passageiros.



No próximo dia 24, das 14h às 16h, haverá um novo bloqueio para a saída da embarcação, que impactará a linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio), com possíveis atrasos e cancelamentos de viagens no período.