Tarifa das linhas Arariboia-Praça XV e Charitas-Praça XV será reduzidaDivulgação / CCR Barcas

Publicado 21/05/2024 17:02

Rio - Os passageiros das barcas que ligam Niterói ao Rio, tanto da linha Arariboia x Praça XV quanto da Charitas x Praça XV, vão poder pagar uma tarifa mais barata em breve. Apesar de ainda não ter uma data específica para este reajuste, a novidade foi divulgada nesta segunda-feira (20), pelo Secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, junto de Rodrigo Neves, ex-prefeito da cidade da Região Metropolitana.

Em vídeo publicado no Instagram, Neves e Reis informaram que a redução é uma das exigências presentes no novo edital de concessão do transporte, que "está sendo elaborado pela Secretaria de Transportes e será realizado no segundo semestre deste ano."



O novo preço ainda não foi informado. Atualmente, a tarifa da barca de Charitas é de R$ 21,00, enquanto a da Praça Arariboia custa R$ 7,70.

Segundo a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), a proposta de licitação para a próxima concessão prevê a inclusão da linha social Charitas x Praça XV, trazendo uma opção mais barata aos passageiros, prevista em lei.