Beretta, de aproximadamente 5 meses, foi adotada pela Polícia Militar - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/05/2024 12:02 | Atualizado 22/05/2024 12:41

Rio - Após ficar órfã com a morte de seu tutor, Beretta, uma cadelinha de aproximadamente 5 meses, foi adotada pelo 6°BPM (Tijuca). A apresentação da nova mascote foi feita nas redes sociais da corporação, nesta terça-feira (21).



Segundo a PM, a cachorra era cuidada por um homem em situação de rua, que vivia no Maracanã, na Zona Norte, e morreu na semana passada. "A doguinha não saiu do lado de seu dono até a chegada dos policiais no local... Beretta foi leal e companheira até o último suspiro do seu guardião", contou a publicação.



Beretta foi recebida pelo comandante Luciano Cunha e adotada como "nova guardiã" do batalhão, cuja sede fica na Rua Barão de Mesquita.

Na publicação, a coordenadora de Comunicação Social da PM, tenente-coronel Cláudia Moraes, celebrou a chegada. "Que linda!! Bem-vinda a nossa família, Beretta", escreveu. Uma outra policial também mostrou alegria com a adoção. "Bem-vinda à família, Berettinha."

Internautas encheram a rede social do batalhão. "É muito linda! Que você receba muito afeto, amor, carinho, cuidado e muitos amigos! Que você tenha muitos amigos e receba muito amor", desejou um seguidor. "Sensacional, e que felicidade a dela já se sentindo uma policial", brincou uma seguidora. "Que você seja muito feliz, Beretta. E traga muitas alegrias ao 6°BPM", escreveu outra.