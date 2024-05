Na ação foram apreendidos 108 cartões, 16 máquinas e diversas placas de táxi - Reprodução

Na ação foram apreendidos 108 cartões, 16 máquinas e diversas placas de táxiReprodução

Publicado 22/05/2024 10:28

Rio - Um taxista suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito em passageiros foi preso, na noite desta terça-feira (21), com um carro clonado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Na ação foram apreendidos 108 cartões, 16 máquinas e diversas placas de táxi.



Segundo apurado pelo setor de inteligência do 23ºBPM (Leblon), o suspeito vinha aplicando golpes nos passageiros por toda a Zona Sul, onde roubava os cartões das vítimas e usava em diversas máquinas, passando valores elevados. Além disso, no taxímetro do carro continha um dispositivo que alterava o valor da corrida.



A prisão foi realizada após um trabalho de vigilância que vinha sendo feito há cerca de 6 meses por policiais militares do serviço reservado (P2). Contra ele constam ainda outros registros de ocorrência mencionando o mesmo modo de agir.



O suspeito foi conduzido a 14ªDP (Leblon), onde posteriormente os policiais conseguiram localizar o verdadeiro taxista com o seu veículo original. Ainda na delegacia, uma vítima compareceu para prestar depoimento.

Por fim, ele foi autuado pelo crime de estelionato, o veículo ficou apreendido e todo o material assim como o valor em espécie que estava em posse do suspeito, ficou sob cautela na delegacia.