Emerson Rickelme, de verde, joga pelo time Ecoar PetrópolisDivulgação

Publicado 24/05/2024 13:23 | Atualizado 24/05/2024 13:26

Rio - Com o sonho de conhecer a praia, um adolescente que joga futebol em um projeto social na área rural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, conseguiu realizá-lo através do esporte. Essa é a história de Emerson Rickelme, de 14 anos, que veio ao Rio para participar de uma competição em Copacabana, na Zona Sul, e teve contato com o mar pela primeira vez na vida.



O encontro veio no último sábado (18), quando sua equipe estreou na Copa Rio de Futebol de Praia. “Foi muito bom! Foi a minha primeira vez [na praia] e a areia é muito fofinha e a água é salgada, uma água boa mesmo. Pra mim é tudo bom lá, quero voltar muitas vezes”, relatou o adolescente sobre sua experiência.

O jovem faz parte do projeto social Ecoar, onde joga futebol de campo, e contou que foi convidado pelo seu treinador para disputar a Copa Rio de Futebol de Praia. Ele precisou passar por testes de resistência e técnica para ser aprovado e integrar o time que veio à capital.



“Quando soube que ia jogar num campeonato, fiquei muito feliz. Quando soube que era na praia, fiquei mais feliz ainda! Meu objetivo é ir atrás de um sonho meu, ser jogador de futebol, ajudar a minha família e ganhar a copa do mundo um dia”, disse.



Emerson mora com a família no distrito de Posse, região agrícola de Petrópolis. Ele estreou na Copa Rio , na categoria social, contra outra equipe do projeto Ecoar, da unidade São Sebastião.



A vitória não veio, mas o adolescente segue animado, na esperança de ganhar o próximo jogo para seguir no campeonato e, segundo ele, curtir um pouco a praia para comemorar. “A expectativa primeiro é ganhar o jogo com o meu time. Mas também estou muito animado para voltar para a praia. Tomara que dê tempo para aproveitar um pouco depois”.



O time volta às areias de Copacabana neste sábado (25), para o segundo jogo da fase classificatória. Em caso de vitória, os adolescentes seguem no campeonato para a semifinal, marcada para o dia 30 de maio.



A Copa Rio de Futebol de Praia reúne jovens atletas, moradores de comunidades de todo o estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar perspectiva a esses adolescentes através do esporte. Dentre os participantes da edição de 2024 estão jogadores da Rocinha, Tabajaras, Pavão Pavãozinho e Cantagalo.

Paulo César Louzada, presidente da AEFPERJ (associação das equipes de futebol de praia do estado do Rio de Janeiro), explica que o futebol de praia é um esporte centenário, praticado nas areias de Copacabana no início do século 20 até os dias de hoje. Diferente do futebol de areia, esse esporte segue as dimensões do campo, com 11 jogadores.



“O futebol de praia tradicional é disputado na orla da Praia de Copacabana, atualmente em 7 campos e também na praia de Botafogo. Uma peculiaridade é que em sua grande maioria dos que jogam Beach Soccer disputam e são apaixonados pelo futebol de 11 ( o verdadeiro de futebol de praia)”,conta.

Quem quiser assistir à competição pode ir até o posto 2, em Copacabana, a partir das 14h de sábado (25). O Emerson deixou o seu convite. “Vem assistir a gente jogar, pessoal! No sábado, a partir das 14h30, na praia de Copacabana. E torce pela gente do ECOAR de Petrópolis!”





*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini