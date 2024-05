Incêndio assustou moradores de Ipanema, na Zona Sul - Reprodução

Publicado 24/05/2024 14:49 | Atualizado 24/05/2024 15:23

Rio - Um incêndio atingiu um prédio em Ipanema, na Zona Sul do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (24). A fumaça densa no alto do edifício assustou moradores e, até o momento, não há informações de feridos.

De acordo com com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Copacabana foram acionados às 14h30 para o incêndio na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Garcia d'Ávila. As equipes estão atuando para controlar o fogo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e a Guarda Municipal foram acionadas, uma faixa da pista, na altura da joalheria HStern, está ocupada. O trânsito apresenta retenções no trecho.

*Em atualização