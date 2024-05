A distrital já vinha monitorando um grupo de fraudadores que age nas estações da Zona Norte - Google Street View

Publicado 24/05/2024 16:55 | Atualizado 24/05/2024 17:17

Rio - Dois homens foram presos por vender bilhetes do MetrôRio abaixo do valor tarifário, utilizando cartões clonados. De acordo com as investigações, eles atuavam na estação da Pavuna, Zona Norte.

A prisão em flagrante foi efetuada por policiais civis da 39ª DP (Pavuna), que já vinha monitorando um grupo de fraudadores que age nas estações da Zona Norte. Após informações repassadas pelo serviço de inteligência, os agentes descobriram que dois deles se baseavam na Pavuna.

Após alinhamento de estratégia e diligências de campo, os agentes capturaram os investigados, em conjunto com o Setor de Segurança Patrimonial do MetrôRio. No momento da ação, os criminosos tentavam liberar a catraca usando um cartão em nome de terceiros.



As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente outros envolvidos no esquema ilegal.