Marcha para Jesus tem mais de quinze atrações confirmadas - Divulgação

Publicado 24/05/2024 14:54 | Atualizado 24/05/2024 15:18

Rio - Aguardada com muita expectativa pelo público gospel do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil, a 17ª edição da Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro acontece neste sábado (25), a partir das 14h, com concentração na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, em direção à Praça da Apoteose, na região central da cidade.

Com o slogan "A Força da União", o evento promovido pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro (Comerj) contará com seis trios elétricos, além dos shows de Thalles Roberto, Eli Soares, Samuel Messias, DiscoPraise, Valesca Mayssa, Lukas Agustinho, Bruna Karla, Gospel Night, Davi Sacer, Stella Laura, Marcus Salles, Arthur Callazans, Adriano Gospel Funk, Kailane Frauches, Sarando a Terra Ferida, Nesk Only, Brunno Ramos e 2metro.

Voltada para toda a família, a Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro terá uma grande estrutura de som e iluminação e promete uma experiência inesquecível ao público.



Os responsáveis pelo evento aconselham as pessoas a se alimentarem com refeições leves e se manterem hidratados durante o trajeto. Organizadores recomendam o uso de protetor solar , de roupas leves e calçados confortáveis. As crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis e devidamente identificadas com pulseiras ou crachás.

Para a organização do evento, o Centro de Operações Rio, através da CET-Rio, montou um esquema especial de trânsito no Centro da cidade e em alguns dos seus acessos.



A operação conta com 74 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego. É aconselhável optar sempre pelo transporte público, trens e metrôs para chegar à concentração.



A Supervia e o Metrô Rio seguirão a grade de horário dos sábados. O desembarque deve ser feito na estação Central do Brasil e, na hora do retorno, a melhor opção são as estações da Praça Onze ou da Cidade Nova, para quem for de metrô, e a Central do Brasil, para quem for de trem. É indicada a compra do bilhete de ida e volta com antecedência.



Confira como ficará o trânsito no Centro do Rio de Janeiro para a Marcha Para Jesus:



Interdições de via, dia 24 de maio, das 23h às 17h do dia subsequente:

I – Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, no contrafluxo, no trecho compreendido entre a Rua Uruguaiana e a Praça da República para montagem dos trios elétricos e deslocamento da marcha;



Interdições de via, dia 25 de maio, das 14h às 22h:

I – Avenida Presidente Vargas:

a) Pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Rua Uruguaiana;

b) Pista central, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros.

II – Rua Santana, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

III – Praça da República, pista sentido Central do Brasil, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

IV – Rua Moncorvo Filho, no trecho compreendido entre a Rua General Caldwell e a Praça da República.

V – Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VI – Entroncamento do acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

VII – Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VIII – Rua Afonso Cavalcanti, no trecho entre a Rua Amoroso Lima e Rua Carmo Neto;

IX – Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

X – Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

XI – Rua Frei Caneca, no retorno de acesso à Avenida Salvador de Sá.



Proibição de estacionamento, no dia 25 de maio, das 05h às 21h;

I – Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

II – Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;

III – Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;

IV – Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

V – Av. Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Praça da República e a Rua Uruguaiana;



Inversão de sentido viário, dia 25 de maio, das 14h às 22h:

– Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da Rua Afonso Cavalcanti para Avenida Presidente Vargas.



Bolsão de estacionamento dos ônibus fretados, dia 25 de maio, das 11h às 22h nos seguintes locais:

– Avenida Presidente Vargas, pista central sentido Praça da Bandeira, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros

. Rua Rivadávia Corrêa, em ambos os lados, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa e a Via Binário do Porto.

SERVIÇO: Marcha Para Jesus - RIO 2024

Data: 25 de maio (sábado)

Horário: 14h

Evento gratuito

Classificação: Livre

Concentração: Avenida Presidente Vargas

Palco: Praça da Apoteose

Artistas confirmados: Thalles Roberto, Eli Soares, Samuel Messias, DiscoPraise, Valesca Mayssa, Lukas Agustinho, Bruna Karla, Gospel Night, Davi Sacer, Stella Laura, Marcus Salles, Arthur Callazans, Adriano Gospel Funk, Kailane Frauches, Sarando a Terra Ferida, Nesk Only, Brunno Ramos e 2metro.