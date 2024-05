Megaoperação apreendeu 95 motos em 13 bairros do Rio - Divulgação / Seop

Rio - Em megaoperação contra os “rolezinhos”, que aconteceu em treze bairros da cidade durante a madrugada desta sexta-feira (24), a Secretária de Ordem Pública (Seop) e a Polícia Militar apreenderam 95 motos e removeram um carro.Os agentes ainda aplicaram 97 multas nas ações que ocorreram em São Cristóvão, Penha, Cascadura, Madureira, Colégio, Bonsucesso, Benfica e Vila Isabel, na Zona Norte, na Praça Seca e Recreio, na Zona Oeste, no Leblon, na Zona Sul, em Santo Cristo, na Zona Portuária e no Centro.Segundo o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a pasta tem recebido muitas reclamações dos “rolezinhos” e por isso as operações contra essa prática foram intensificadas no mês de maio."Essas ações seguem com o objetivo de preservar a ordem pública, coibir a perturbação do sossego, coibir irregularidades de trânsito e preservar a vida das pessoas que trafegam pela cidade” explica.As ações foram realizadas pelo Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboques, da SEOP, e pelos 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Gamboa), 6º BPM (Tijuca), 9º BPM (Honório Gurgel), 16º BPM (Olaria), 18º BPM (Jacarepaguá), 22ºBPM (Bonsucesso), 23º BPM (Leblon), 31º BPM (Recreio), 41º BPM (Colégio), além do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).Essa foi a segunda madrugada seguida de operação contra os “rolezinhos” na cidade. Nesta quinta-feira (23), 25 motos e um carro foram apreendidos pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Polícia Militar na Zona Norte.