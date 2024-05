Corpos dos pais foi incendiado no segundo andar da casa na Taquara, Zona Oeste - Gabriel Salotti/Agência O Dia

Publicado 24/05/2024 13:31 | Atualizado 24/05/2024 15:20

Taquara, Zona Oeste do Rio, acreditam que adolescente já era conhecido pelo comportamento agressivo. Na madrugada desta sexta-feira (24), o jovem



matou os próprios pais a marteladas e incendiou os corpos deles dentro da casa onde viviam na Estrada da Ligação. As vítimas eram Luis Cláudio Pinheiro e Mariana Valente, ambos de 58 anos.

"Passava aqui na rua, sempre meio pacato, tranquilo, não falava com muita gente. Jogava bola aqui no campo próximo, praticava jiu-jitsu com uns conhecidos meus, só que ultimamente ele andava meio agitado. Parecia nervoso. Passava olhando diferente e já não cumprimentava as pessoas. Mesmo assim não imaginávamos que poderia acontecer isso. Não imaginávamos que ele poderia ser capaz de fazer isso", comentou Felipe Campos, de 32 anos, vizinho da família.

Segundo o organizador de eventos, o crime parece ter acontecido por um desentendimento entre o adolescente e os pais: "Ficamos surpresos. Ninguém entendeu nada. Parece que ele queria ir para a aula de jiu-jitsu e os pais não queriam. É o que dizem que motivou. Mas é estranho porque parece que eles se davam bem", pontuou.



De acordo com a Polícia Militar, foi o próprio adolescente quem ligou para a corporação e para os Corpo de Bombeiros, ainda durante a madrugada.



O comerciante e vizinho do casal Valter Junior, 53 anos, comenta que o adolescente era filho de criação das vítimas, mas que não havia nenhum tratamento diferente por isso. Apesar da aparente boa relação com a família, o vizinho conta que também percebia atitudes agressivas por parte do menor.





"Era um garoto tranquilo, sempre evitava de ficar olhando. Passava e só dava bom dia e boa tarde. Recente que aconteceu uma briguinha com amigo por causa de chinelo. Conversei com ele que não era assim e que não podia brigar. Mas recente ele estava muito violento, sendo que eram as pessoas que instigavam ele. Parece aquela coisa do mal mesmo. O inimigo seguindo ele e perturbando ele na rua", relatou.



Para o comerciante, a estratégia de colocar o adolescente no jiu-jitsu teria sido justamente para tentar minimizar as atitudes agressivas dele. "Claudio colocou ele no jiu-jitsu justamente para acalmar ele. Nunca foi maltratado e sempre recebeu melhor educação possível. Estamos em estado de choque com tudo isso", disse.

A aparente piora no comportamento do jovem também foi percebida por outra vizinha. Jussara Martins Cabral, 61 anos, dona de um bar próximo à casa das vítimas, contou que o adolescente sempre foi explosivo, mas essas atitudes se acentuaram nos últimos meses.



"Ele sempre teve esse perfil meio agressivo. Era uma criança agressiva. Eles brincando juntos sempre tinha confusão e ele se demonstrava agressivo o tempo todo. As crianças brincavam, mas a gente sempre ficavam meio preocupadas e prestando a atenção na reação dele", lembrou.

Caso é investigado pela polícia

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM foram acionados para verificar uma ocorrência de duplo homicídio. No local, os policiais encontraram dois corpos carbonizados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Capital (DHC).



Procurada, a Polícia Civil informou que o adolescente foi conduzido por policiais militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos.