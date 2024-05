Furto de energia foi identificado nesta quinta-feira (23) - Divulgação / Light

Furto de energia foi identificado nesta quinta-feira (23)Divulgação / Light

Publicado 24/05/2024 14:24 | Atualizado 24/05/2024 15:25

Rio - Uma clínica odontológica na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foi flagrada nesta quinta-feira (23) pelo uso de um 'gato' para furtar energia elétrica. Segundo a Light, que participou da ação com o reforço de policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), o estabelecimento deixava de pagar cerca de R$ 3 mil por mês em contas de luz.

A fraude foi confirmada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

A Light informou, ainda, que quatro pessoas foram presas por policiais da 17ª DP (São Cristóvão), 27ª DP (Vicente de Carvalho) e 30ª DP (Marechal Hermes) em outras ações contra furtos de energia nesta quinta.

O crime é previsto no artigo 155 do Código Penal, com punição de até oito anos de reclusão.