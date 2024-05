Climatempo - Parque Nacional da Tijuca visto da Linha Vermelha - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 24/05/2024 16:16 | Atualizado 24/05/2024 16:22

Rio - O aumento de nebulosidade na tarde desta sexta-feira (24) indica a aproximação de uma frente fria que influenciará o fim de semana e os próximos dias no Rio. Segundo o Sistema Alerta Rio, o céu passa de claro a nublado até o fim do dia, mas sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas, com mínima de 19°C e máxima de 34°C. Durante a passagem da frente fria sábado, domingo e segunda, a previsão é de chuva fraca a moderada com ventos e temperaturas mais amenas.



No sábado (25) e no domingo (26), o deslocamento da frente fria e o transporte de umidade do oceano em direção ao continente influenciarão o tempo na cidade. O céu estará nublado ao longo do período, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento nestes dias. A chuva poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade em ambos os dias. As temperaturas apresentarão declínio acentuado e os ventos estarão moderados a fortes.



Na segunda-feira (27), o tempo permanecerá instável, com céu nublado e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos também permanecerão moderados a fortes e a chuva poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Temperaturas seguem amenas.