A visitante e o material apreendido foram encaminhados para a delegaciaDivulgação

Publicado 24/05/2024 16:18

Uma mulher com drogas escondidas nos chinelos tentou entrar no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (23). Ela foi ao local para fazer uma visita, mas foi flagrada quando passava pelo scanner corporal.

Inspetores de Polícia Penal flagraram um corpo estranho no interior da sola do par de chinelos. Ao abrir o calçado, os agentes encontraram invólucros contendo pó branco, material supostamente entorpecente.

A visitante e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.