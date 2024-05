Ação da 77ª DP (Icarái) já havia prendido um bandido pelo mesmo crime no início do mês - Reprodução/Google

Ação da 77ª DP (Icarái) já havia prendido um bandido pelo mesmo crime no início do mêsReprodução/Google

Publicado 28/05/2024 11:33 | Atualizado 28/05/2024 11:43

Rio - Policiais Civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam um homem em flagrante, nesta segunda-feira (27), pelo crime de receptação. O criminoso é apontado como um dos principais receptadores de bicicletas furtadas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O material roubado na cidade era comprado pelo bandido na capital fluminense e, com ele, mais de dez bicicletas foram recuperadas.

De acordo com as investigações, as bicicletas eram roubadas em Niterói, levadas para a cidade do Rio por meio das barcas e vendidas para o criminoso, que as revendia depois. Após informações do Setor de Inteligência da delegacia, os agentes conseguiram chegar ao local onde os produtos roubados ficavam guardados e prenderam o bandido em flagrante.



O receptador já tinha outras anotações criminais por roubo e furto e foi encaminhado para a distrital. Os policiais civis recuperaram 15 bicicletas no local. No início de maio, a 77ª DP já havia prendido um homem pelo mesmo crime, após anunciar uma bicicleta em um site de compras e vendas. Na ocasião, os agentes recuperaram cinco bicicletas e sete quadros. As investigações continuam para identificar envolvidos no esquema de furto e receptação nos bairros de Icaraí e Santa Rosa.