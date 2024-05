Viatura da PM ficou com as rodas para cima após o acidente - Reprodução / Redes sociais

Viatura da PM ficou com as rodas para cima após o acidenteReprodução / Redes sociais

Publicado 29/05/2024 14:58 | Atualizado 29/05/2024 17:06

Rio - Uma viatura da Polícia Militar se chocou com um articulado do BRT na altura da estação Rio 2, na Barra da Tijuca, na manhã desta quarta-feira (29). Imagens do acidente mostram o carro dos policiais virado com as rodas para cima, próximo à calha exclusiva do BRT. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com a Mobi-Rio, a viatura realizou uma conversão proibida na pista exclusiva do BRT e colidiu com o coletivo.

"A Mobi-Rio destaca que a utilização da calha do BRT é exclusivamente para os ônibus do BRT. A utilização indevida da calha, além de acarretar acidentes, atrapalha a operação do BRT", informou.

O DIA fez contato com a Polícia Miliar, mas não obteve resposta.