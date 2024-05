Fuzil calibre 556 e um radiotransmissor foram apreendidos na ação - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 31/05/2024 10:45 | Atualizado 31/05/2024 12:06

Rio - Após denúncias recebidas pelo Disque Denúncia, um criminoso foragido da justiça foi preso na comunidade da Hortinha, em Tenente Jardim, bairro que divide São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. João Paulo Cunha Pereira, de 38 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi localizado pela polícia na noite desta quinta-feira (29).



Com as informações repassada à PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram até a comunidade para procurar o bandido. Ao perceber a chegada dos policiais, criminosos armados fugiram do local.

Após cerco tático e revistas em casas da região, João Paulo foi localizado e preso. Com o foragido, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 e um radiotransmissor.

O detido e os materiais apreendidos foram levados à 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. Em seguida, João Paulo foi encaminhado à prisão.