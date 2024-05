Projeto de novo Centro Acadêmico e Restaurante Universitário no Campus da Praia Vermelha - Divulgação

Projeto de novo Centro Acadêmico e Restaurante Universitário no Campus da Praia VermelhaDivulgação

Publicado 31/05/2024 10:47

Rio - O lendário Canecão, um ícone da cultura carioca e brasileira, está prestes a se transformar em um novo espaço de entretenimento. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), proprietária do terreno, também receberá diversas melhorias para o campus Praia Vermelha.

O Consórcio Bonus Klefer, composto pelas empresas Bonus Track Entretenimento e KLEFER, que venceu em 2023 o processo de licitação para assumir a concessão da antiga casa de shows por 30 anos, promete preservar a história do Canecão, enquanto reconstrói o espaço, para atender às expectativas do público e da universidade.

Como parte das contrapartidas para a UFRJ, o consórcio irá construir um Centro Acadêmico com 80 salas de aula (com capacidade para 4.170 estudantes), além de um refeitório com capacidade para até 2.500 refeições ao dia. A Universidade também terá datas para uso nos espaços do Complexo Cultural Canecão (como Espaço Cultural, Grande Sala e Espaço de Exposições), além de benefícios acadêmicos para os estudantes.

A área construída é de 10.000m², somando as duas novas construções da Universidade. O investimento para as novas construções será de aproximadamente R$ 45 milhões, com projeto assinado pela arquiteta Danielle Riley.

Roberto Medronho, reitor da UFRJ, falou sobre o novo projeto do Canecão e as melhorias previstas para o campus da universidade. "Estamos muito entusiasmados, é um projeto robusto, consistente. Para nós, é uma honra estarmos neste momento em uma iniciativa como essa, o Canecão faz parte da história da música brasileira, da história da cultura do nosso país. Através de um acordo de concessão com o consórcio, estamos fazendo com que uma de nossas missões seja dada à sociedade, que é o acesso à cultura, às artes", afirmou.

Por meio da iniciativa de conceder parte do terreno da Praia Vermelha, haverá muitas atividades tanto para a casa como também para a UFRJ, de acordo com Medronho. "Serão benefícios fantásticos para os nossos alunos, especialmente para os mais vulneráveis. Teremos um grande pavilhão de aulas, pilotis para interação dos estudantes, novas salas de aula de altíssimo nível, além da construção de um restaurante universitário no Campus, que era uma reivindicação antiga dos alunos e dos funcionários", celebra.

"Após um longo período de saudade, o lendário Canecão irá retornar como um grande complexo cultural. Nosso objetivo é preservar, enaltecer e dar continuidade a um dos palcos mais importantes do Brasil. Será incrível podermos fazer parte desse grande momento para a Universidade, tirando do papel a construção do novo pavilhão de aulas e do novo refeitório do Campus", afirma Andre Torós, CEO da Bonus Klefer.