Hiago Mariano desapareceu após sair de casa no Morro do Adeus - Rede Social

Hiago Mariano desapareceu após sair de casa no Morro do AdeusRede Social

Publicado 31/05/2024 10:44 | Atualizado 31/05/2024 12:21

Rio - Familiares de Hiago Mariano Bento, 23 anos, vivem uma angústia em busca do jovem que desapareceu no último dia 22 ao sair de casa no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, para ir até uma choperia na Penha, na mesma região. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O jovem é homossexual, se vestia de mulher, e para os íntimos usava o nome Helen. Apesar disso, nas redes sociais, ele se identifica como Hiago Mariano.



Ao DIA, a mãe do rapaz, a dona de casa Gláucia da Silva Mariano, de 37 anos, disse que o filho saiu de casa na Rua Pedro Avelino, entrou em um carro de aplicativo chamado por uma amiga e não foi mais visto.



"Tudo o que eu sei foi que essa amiga do meu filho mandou um carro de aplicativo vir buscá-lo e ele nunca mais apareceu, mas eu não conheço essa amiga. Esses dias sem ele estão sendo agoniantes, de muita tristeza para família e para os amigos. Meu filho era muito querido por todos", disse.



Ainda segundo a mãe, Hiago não tinha inimizades e não estava sendo ameaçado. Ele saiu de casa com uma blusa com um desenho colorido e bermuda azul clara.

O jovem usa o nome de Hiago nas redes sociais, mas segundo a mãe, para os íntimos ele usava o nome de Helen Arquivo Pessoal



A família já procurou pelo desaparecido no Instituto Médico Legal, no Hospital Municipal Souza Aguiar e na UPA de Manguinhos, mas até o momento, não obtiveram nenhuma informação.



De acordo com uma familiar, que preferiu não se identificar, Hiago chegou a encontrar com a amiga em frente à choperia, que estava fechada. "Eles saíram de lá em sentido a Praça Panamericana, na Penha, e ela deixou ele sozinho perto de uma favela, que é uma facção rival de onde eles estavam e foi embora. Daí não sabemos de mais nada. Dizem que o nome da favela é Complexo de Israel".



O Complexo do Alemão é dominado pelo Comando Vermelho (TCP), enquanto o Complexo de Israel é comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, não há confirmação de que o desaparecimento tenha ligação com briga entre os criminosos rivais.



O caso foi inicialmente registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e em seguida encaminhado à DDPA. Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para localizar Hiago.

A família já procurou pelo desaparecido no Instituto Médico Legal, no Hospital Municipal Souza Aguiar e na UPA de Manguinhos, mas até o momento, não obtiveram nenhuma informação.De acordo com uma familiar, que preferiu não se identificar, Hiago chegou a encontrar com a amiga em frente à choperia, que estava fechada. "Eles saíram de lá em sentido a Praça Panamericana, na Penha, e ela deixou ele sozinho perto de uma favela, que é uma facção rival de onde eles estavam e foi embora. Daí não sabemos de mais nada. Dizem que o nome da favela é Complexo de Israel".O Complexo do Alemão é dominado pelo Comando Vermelho (TCP), enquanto o Complexo de Israel é comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). No entanto, não há confirmação de que o desaparecimento tenha ligação com briga entre os criminosos rivais.O caso foi inicialmente registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e em seguida encaminhado à DDPA. Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para localizar Hiago.