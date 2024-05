Rifle Remington, modelo 700, foi encontrado durante limpeza de caixa d'água na Praça Seca - Divulgação

Publicado 31/05/2024 14:29 | Atualizado 31/05/2024 16:41

Rio - Uma moradora da Praça Seca, na Zona Oeste, foi surpreendida durante uma limpeza de rotina ao achar um rifle escondido na caixa d'água de sua casa, nesta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a residência é alugada e a arma estava sem munição.

De acordo com a PM, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram verificar uma ocorrência de encontro e entrega de arma de fogo na Praça Seca. Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a senhora que encontrou a arma, um rifle Remington modelo 700, na caixa d'água.

O rifle foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 28ª DP (Campinho). A região apresenta constantes conflitos entre milicianos e traficantes há pouco mais de um ano.