Drogas e outros materiais apreendidos - Divulgação / PMRJ

Drogas e outros materiais apreendidosDivulgação / PMRJ

Publicado 31/05/2024 16:39

Rio - Ação realizada pelos policiais do 3º BPM, nesta sexta-feira (31), resultou na apreensão de drogas e outros materiais ilícitos na Rua Venâncio Ribeiro, no bairro do Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante.



As autoridades continuam investigando a origem dos materiais apreendidos e a possível ligação do suspeito com outras atividades criminosas na região. A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas e garantir a segurança dos moradores do bairro



O 3º BPM monitora a situação e reforçou o policiamento na área.