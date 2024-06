Narcomilicianos integram facção que atua em comunidades como o Morro do Dendê, na Ilha - Reprodução TV Globo

Narcomilicianos integram facção que atua em comunidades como o Morro do Dendê, na IlhaReprodução TV Globo

Publicado 03/06/2024 14:30 | Atualizado 03/06/2024 16:39

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu denúncia contra sete narcomilicianos acusados de cobrar taxas de motoristas de aplicativo na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Aberto pelo promotor Sauvei Lai, da 2ª Promotoria de Justiça e Investigação Penal Territorial, o pedido cobra a prisão preventiva dos criminosos, que são integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e atuam na comunidade do Dendê, Pixunas e outras localidades.

Segundo a denúncia, as vítimas são ameaçadas pelos grupo criminoso com o uso de armamento pesado, incluindo fuzis, e obrigados a pagar taxas semanais de R$ 150. A partir do pagamento, os motoristas seriam incluídos em cooperativas. Os grupos seriam chamados pelos criminosos de "Cooperativa do Crime" e "Cooperativa da Extorsão".

Os alvos dos pedidos de prisão enviados à 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça são Mario Henrique Paranhos de Oliviera, conhecido como Neves ou Nem e apontado como mandante das ações; Marlom Rodrigues Chieregatto dos Santos, o ML ou Marreco; Leonardo Rodrigues Pereira, o Dogão; Leonardo Alves dos Santos, Valoroso ou Pavora; e Anderson Alves dos Santos Barbosa.

A lista é finalizada com Claudio da Rosa Gomes da Silva Carvalho (Nhonho) e Mario Henrique Paranhos de Oliveira, que tiveram seus pedidos de prisão enviados para a 35ª Vara Criminal.

Segundo a investigação conduzida pela promotoria, os criminosos já praticavam a cobrança de taxas para taxistas e mototaxistas, mas expandiram a extorsão incluindo os motoristas de aplicativos. A partir do pagamento, essas vítimas eram obrigadas a colocar um adesivo que identifica os motoristas inseridos na cooperativa.

O promotor Sauvei Lai afirmou que a ação dos criminosos é similar a praticada por antigas lideranças do tráfico na região, como Fernando Gomes de Freitas; vulgo Fernandinho Guarabu, e Gilberto Coelho de Oliveira, vulgo Gil. Líderes do tráfico de drogas no Dendê e em outras comunidades na região, a dupla se associou com o miliciano Antônio Eugênio de Souza Freitas (Batoré), para juntos explorarem o transporte alternativo na região.

Os três foram mortos juntos, em 2019, durante uma operação policial realizada para detê-los, quando resistiram à prisão.