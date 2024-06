Exposição Sou Obra de Arte é inaugurada em shopping na Zona Sul do Rio - Divulgação/ MSD Brasil

Publicado 04/06/2024 12:07

Rio - A cidade do Rio recebe, desta terça-feira (4) ao dia 24 de junho, a exposição gratuita #SouObraDeArte, promovida pela farmacêutica MSD do Brasil. A iniciativa busca conscientizar sobre a importância do autoconhecimento, prevenção e tratamento de doenças que afetam a saúde feminina. Durante os dias, o evento acontecerá de 10h às 22h no Shopping Rio Sul, no 1º piso, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

A exposição conta com obras de artistas que passaram por tratamentos de doenças femininas e expressaram suas trajetórias através da pintura, escultura e costura. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar criações de artistas como Karina Koslowski, Iracy Campos, Aline Fraga, Mariana San Martin, Jade Matos, Maísa Lima, entre outras.

"Nosso principal objetivo é proporcionar às mulheres a possibilidade de um diagnóstico precoce e empoderá-las a se conhecerem cada vez mais", afirma Sandra Monteiro, diretora de Oncologia, Hematologia e Transplante da MSD Brasil.

O espaço criado no shopping carioca será uma plataforma para conscientizar e compartilhar conhecimentos sobre prevenção e tratamento de doenças que afetam milhares de mulheres em todo o Brasil. Através da arte, a iniciativa também busca reforçar a importância do autoconhecimento do corpo, além de inspirar e dar esperança por meio das histórias retratadas nas telas.

Além das peças de arte, o espaço também conta com totens com informações essenciais sobre prevenção, sintomas e tratamentos relacionados a doenças que acometem o universo feminino. Profissionais de saúde estarão à disposição durante todos os dias da exposição para responder a perguntas e oferecer orientações personalizadas aos visitantes. Alguns objetos educativos estarão disponíveis, como, por exemplo, uma mama artificial que imita o tecido humano, para que as mulheres possam tocar e aprender a fazer o autoexame corretamente, identificando os nódulos na peça.

SERVIÇO

Data: 04 a 24 de Junho de 2024

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Rio Sul - Av. Lauro Müller, 116, Botafogo. No 1º andar.

Ingressos: Evento gratuito

EXPOSIÇÃO - Artistas e obras

Nome: Karina Koslowski (Porto Alegre / RS)

Título: Força Feminina

Descrição: Perante os tons sombrios, cores vibrantes enfatizam a empatia, o autocuidado e as conexões internas e externas das trajetórias de resistência e vencimento de obstáculos.

Nome: Aline Fraga Seelig (São Paulo)

Obra: Totem

Descrição: A obra foi inspirada no corpo feminino e a importância do autocuidado significa olhar para dentro. Esta obra representa mulheres e suas belezas. Cores alegres e vivas, somos potência e precisamos ficar sempre atentas com nossos corpos.

Nome: Iraci Della Campos (Rio de Janeiro)

Obra: Fênix

Descrição: Solidária com todas as mulheres que sofrem ou sofreram com câncer feminino, criei a “Fênix”, que representa uma mulher mastectomizada em recuperação de um câncer de mama. Como uma fênix, ela ressurge de um período nebuloso, mas, como é otimista, sabe que para sua total recuperação também é necessário que sua autoestima esteja elevada, por isso decidiu fazer a reconstrução da mama e caprichar no autocuidado.

Nome: Mariana San Martin (Rio Grande do Sul)

Obra: Colo

Descrição: Extremamente relacionado ao feminino, o cobre já foi relacionado à vida eterna, à cura, à Vênus e à fertilidade. Recriar, com fios de cobre, a imagem da lesão de colo do útero que a própria artista retirou em 2021, em um lento processo de costura, remete a uma espécie de ritual transformador e protetivo.

Nome: Jade Matos (Recife)

Obra: Mil Mulheres em Mim

Descrição: A obra “Mil Mulheres em Mim” celebra a resiliência feminina diante do câncer de mama. Seu jardim em branco convida mulheres a reescreverem suas histórias, transformando cicatrizes em esperança. Um refúgio onde a dor se torna beleza, a vulnerabilidade se fortalece e a solidão desaparece na comunhão. Cada pincelada lembra que, juntas, as mulheres superam desafios, florescendo como um jardim de resiliência, celebrando a vida, a cura e a capacidade infinita do espírito feminino de se reinventar.

Nome: Maísa Lima (São Paulo)

Obra: Fluída

Descrição: Meu corpo, aglomerado de vida, misterioso como o corpo d’água, vale-me quanto saber de onde és a nascente e para onde escorre?

Obra: Florescendo de Dentro para Fora

Descrição: Em minha obra retrato o potencial da força feminina que traz vida ao mundo. Funções de imensa sabedoria natural, a incrível beleza e fonte original que floresce o mundo.

Nome: Niloufar Rezaei (Irã)

Obra: Almas

Descrição: A obra foi pintada inicialmente como uma pintura abstrata. É rica em detalhes, trazendo referência ao corpo e as células, além disso pode trazer múltiplas interpretações, como o retrato de uma mulher e seu reflexo que precisa enfrentar a nova realidade após o diagnóstico do câncer.

Nome: Andrea Ramalho Miranda (São Paulo)

Obra: Inner Sky

Descrição: As linhas parecem frágeis, porém podem se tornar marcantes na duplicidade de sentidos e contrastes. Manchas e borrões expressam uma contraditória comunicação, uma fronteira borrada. A pintura representa o universo feminino que é estampado por marcas e potências. Olhar ambíguo que mostra e ao mesmo tempo esconde. Denuncia algo que nunca foi revelado. Há um desejo em comunicar, mas os afetos são desconhecidos. Olhares, marcas e silêncios escondidos no corpo feminino revelam um estranho familiar.

Nome: Amanda Iannone (São Paulo)

Obra: Sem Título

Descrição: Ao olhar para a obra, me pergunto: O que deixamos? O que levamos? O que nos tornamos? A constante para nós meramente humanos em brutos conflitos bruscos, porém sempre a frente do que deixou marcado na gente.