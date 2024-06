Bueiro de cabos subterrâneos solta vapor d'água na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana - Reprodução / @OperacoesRio

Rio - Um bueiro de cabos subterrâneos soltou fumaça e assustou pedestres e motoristas que passavam pela Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (4).



A caixa subterrânea, que fica na esquina da Avenida Princesa Isabel, uma das mais movimentadas do bairro, foi sinalizada por agentes do Centro de Operações Rio (COR) para evitar acidentes. Além disso, a via encontra-se com uma faixa interditada. Equipes da Light trabalham no local.

Em nota, a Light informou que "este fato é comum, em virtude da combinação do calor dos equipamentos elétricos com água da chuva acumulada no interior da caixa." A companhia reforça, também, que a distribuição de energia elétrica na região não foi afetado.

O quartel do Corpo de Bombeiros de Copacabana foi acionado para a ocorrência, às 10h33, porém, ao serem comunicados que era apenas vapor d'água e que técnicos da Light já operavam para retirar a água do interior do bueiro, os militares não foram ao local.