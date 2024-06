Coletivos circulavam nas linhas 926 (Senador Camará x Penha) e 746 (Jabour x Cascadura) - Reprodução

Publicado 04/06/2024 15:30 | Atualizado 04/06/2024 16:19

Rio - Cinco ônibus foram sequestrados por criminosos de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (3), para serem utilizados como barricadas e impedir a entrada da polícia na comunidade Cavalo de Aço. Foram sequestrados coletivos que circulavam nas linhas 926 (Senador Camará x Penha) e 746 (Jabour x Cascadura via Sulacap).

Em nota, o Rio ônibus manifestou preocupação com os recentes casos de ônibus sequestrados e os prejuízos acarretados às empresas de transporte e passageiros.

"O Rio Ônibus está extremamente preocupado com o aumento da utilização dos ônibus como barricadas, e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão."

Somente no mês de maio, o Rio Ônibus contabilizou o total de 211 coletivos vandalizados e 19 sequestrados, com um prejuízo estimado de R$ 1.975 milhão.

Neste ano, o total de ônibus sequestrados chegou a 63 veículos, já os vandalizados somam 1.029. O prejuízo total, contabilizando os cinco meses deste ano, chega a R$ 8.868 milhões.

Operação no Cavalo de Aço

Nesta segunda, agentes do 14° BPM (Bangu) realizaram uma operação na comunidade Cavalo de Aço. De acordo com a corporação, a ação tinha como objetivo coibir o roubo de carga na região.

A operação terminou sem apreensões, porém, um intenso tiroteio assustou moradores da região.