Caixão de Luiz Antônio foi coberto com bandeira do Flamengo, time para qual ele torcia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caixão de Luiz Antônio foi coberto com bandeira do Flamengo, time para qual ele torciaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 13:02

Rio - O motociclista Luiz Antônio Bispo, morto após ser atropelado propositalmente por um carro , em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi sepultado nesta terça-feira (4), no cemitério São João Batista, em Botafogo, também na Zona Sul. O velório do jovem, de 28 anos, começou às 11h e contou com a presença de muitos amigos e familiares, que cobraram por justiça.

Morador da comunidade do Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul da cidade, Luiz Antônio estava em uma boate na Rua Belfort Roxo, também em Copacabana, e, segundo testemunhas, teria discutido com o motorista do carro no local. Depois do desentendimento, Luiz deixou a casa de eventos e foi perseguido pelo suspeito. Logo após, ele foi atropelado e, já no chão, agredido com uma pedrada.

fotogaleria

"Estou lutando por justiça, porque esse cara já tem muitos crimes nas costas. Ele tirou a vida de um chefe de família. Agora tudo vai ficar nas minhas costas. Amanhã ou depois, ele pega alguns anos, vai ter benefício de vir na rua e vai fazer a mesma coisa. A justiça tem que frear ele, se não a justiça do homem vai frear", desabafou Antônio Vieira Bispo, pai da vítima.

Abalados, amigos e familiares prestaram homenagens a Luiz Antônio. Além de levarem e vestirem a camisa do Flamengo, eles também cobriram o caixão com uma bandeira do seu time de coração. Luiz Antônio deixou dois filhos, um de cinco anos e outro de oito meses.

"Meu filho estava sendo um excelente pai para os filhos dele, estava trabalhando. Todo mês ele levava um bolinho para o seu filho de oito meses. Conclusão: vai chegar meado deste mês e quando ele completar nove meses vai cortar o bolinho sem o pai", lamentou Antônio.

Relembre o caso



Luiz Antônio Bispo foi atropelado por um carro na Avenida Princesa Isabel, esquina com Nossa Senhora de Copacabana, no início da manhã desta segunda-feira (3). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além de ser atropelado, um vídeo mostra que no momento do acidente o motorista ainda agride Luiz Antônio. Na gravação, o homem aparece entrando e saindo do carro, pegando um objeto, que seria uma pedra, e jogando em cima da vítima. Logo em seguida, o criminoso deixa o local.

O autor do crime, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por policiais do 19º BPM (Copacabana) na Rua Prado Júnior. Ele foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada. De lá, ele foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu o caso. O homem irá responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O acidente ainda deixou outros dois feridos. João Victor de Souza, de 23 anos, e Cauã, de 19, foram socorridos com ferimentos leves e levados ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. De acordo com a direção do hospital, o estado de saúde deles é estável.