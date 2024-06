Segundo a Polícia Militar, blindado derrapou em um barranco na comunidade do Gogó da Ema, no Complexo do Chapadão - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/06/2024 08:32 | Atualizado 06/06/2024 10:03

Rio - Um blindado da Polícia Militar tombou durante uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a PM, os agentes que estavam dentro do veículo foram atendidos no local e não sofreram graves ferimentos.

Em nota, a corporação informou que o blindado derrapou em um barranco na comunidade do Gogó da Ema. Nas redes sociais, uma moradora publicou um vídeo que mostra o veículo tombado no meio do mato, da Rua Paulo de Aquino.

Nem começou a operação o blindado já enguiçou pic.twitter.com/SpzJfsaHPC — Luís Felipe (@LusFeli66917779) June 6, 2024

Segundo a Polícia Militar, a operação, realizada pelo 41º BPM (Irajá) e o 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), tem como objetivo reprimir o crime organizado da região. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo mantém o atendimento à população, mas apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que todas as escolas do complexo estão funcionando normalmente.

*Em atualização