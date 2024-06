Cesar Maia ocupou por 12 anos o cargo de prefeito do Rio - Divulgação

Rio - O vereador César Maia (PSD), de 78 anos, que apareceu sem calça durante uma sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores do Rio , na tarde desta quarta-feira (5), possui uma extensa carreira na política carioca. Atualmente, ele cumpre seu terceiro mandato seguido na Casa e é o prefeito do Rio com mais tempo no cargo: 12 anos.

Maia nasceu em 1945 na cidade do Rio, onde foi criado até a sua adolescência. Na década de 1960, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e foi perseguido pela ditadura militar tendo que se exilar no Chile. No país, César se graduou em Economia pela Universidade do Chile, em 1972. Ao voltar ao Brasil no ano seguinte, ele ficou detido por três meses.

Sua carreira política começou em 1981 quando se filiou ao PDT e apoiou a candidatura de Leonel Brizola ao Governo do Estado. Com a vitória, Maia assumiu a Secretaria de Fazenda, seu primeiro cargo na política, onde trabalho como secretário entre os anos de 1983 e 1986. Ele deixou o cargo no último ano para assumir como presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj).

Ainda em 1986, Maia se elegeu como deputado federal pelo Rio e tomou posse no dia 1º de fevereiro do ano seguinte. Na Câmara dos Deputados, ficou até 31 de dezembro de 1992, em seu segundo mandato, quando renunciou para assumir pela primeira vez a Prefeitura do Rio, em 1993.

César Maia é pai de Rodrigo Maia, que também exerceu carreira política, sendo presidente da Câmara de Deputados entre 2016 e 2021.

Atuação como prefeito

Como chefe do Executivo carioca, César realizou uma série de projetos urbanísticos como o Rio-Cidade, o Favela-Bairro e a Linha Amarela, além da criação das primeiras ciclovias do país. Ao final de seu primeiro mandato, ele optou por não concorrer à reeleição.

Nas eleições de 2000, Maia voltou a ser eleito e deu início à construção da Cidade do Samba, das Vilas Olímpicas, do Hospital de Acari, do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Na eleição seguinte, César foi reeleito e se tornou o prefeito do Rio com mais tempo no cargo: 12 anos, o que será igualado neste ano por Eduardo Paes (PSD).

Em seu último mandato como prefeito, que se iniciou em 2005, Maia realizou construções voltadas aos jogos Pan-Americanos de 2007 como o Parque Aquático Maria Lenk, o Velódromo do Rio e o Estádio Olímpico João Havelange, conhecido atualmente como Estádio Nilton Santos, atual casa do Botafogo, clube de coração do político.

Apaixonado pelo Glorioso, em 2004, Maia chegou a dizer publicamente que ajudaria o clube a contratar o meia Rivaldo, que havia deixado o Milan da Itália, e foi campeão mundial dois anos antes. Na época, não houve negociação e o jogador foi parar no Cruzeiro.

Flagrado sem calças

O vereador viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (5) ao aparecer sem calças em uma transmissão de sessão da Câmara de Vereadores do Rio. A situação inusitada aconteceu durante a votação em primeira discussão do projeto de lei nº 2721/2023, que pede que o Mirante da Rocinha seja declarado patrimônio cultural material da cidade do Rio. Veja o vídeo:

Vereador do Rio, Cesar Maia, aparece sem calças durante sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (5).#ODia



Cesar Maia participou da sessão no formato home office. Ao abrir a câmera no momento da votação, ele foi visto somente com a blusa, aparentemente sentado na privada. No mesmo instante, o vereador Pablo Mello (Republicanos), que presidia a reunião, pediu para que o parlamentar fechasse a câmera. "Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor", disse Pablo.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de Cesar Maia declarou que o vereador teve uma "indisposição repentina", mas continuou na sessão. "O mal estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho".

Alvo de zombações na internet, o político recebeu apoio de outros colegas de profissão. O prefeito Eduardo Paes prestou solidariedade ao amigo.

"O lixo e a inconsequência de alguns personagens nas redes sociais não fazem nem cosquinhas no grande legado que o César Maia tem nessa cidade e nesse país! Meu respeito e admiração sempre!", escreveu.

O presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado (PSD), também se pronunciou a favor do parlamentar. "Um descuido em um momento de intimidade não pode ser motivo de chacota e anular a história de uma figura pública. César Maia, prefeito do Rio por três vezes, contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da nossa Cidade. Pai, avô, marido e atual vereador da Cidade, César Maia merece respeito. Em tempos de redes sociais as coisas por vezes tomam proporções gigantescas, mas um fato isolado não muda uma história", comentou, além de explicar que o regimento da Casa permite que Maia participe das sessões de forma remota, sendo sempre pontual e atento às discussões.



Rodrigo Maia, filho do vereador, foi outro a prestar apoio sobre o ocorrido. "O recente acontecimento envolvendo Cesar Maia destacou ainda mais a sua grandeza como ser humano e político. O carinho demonstrado por muitos nas redes sociais, através de mensagens e manifestações, só reafirma a sua importância na política carioca e nacional. Agora é continuar trabalhando pela cidade que poucos conhecem tão bem, seguindo defendendo os interesses de todos cariocas. Te amamos", publicou.