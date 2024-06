Caso aconteceu na Escola Municipal Estados Unidos, no Catumbi - Reprodução/Maps

Caso aconteceu na Escola Municipal Estados Unidos, no CatumbiReprodução/Maps

Publicado 08/06/2024 11:36 | Atualizado 08/06/2024 12:23

Rio - Uma professora da rede pública municipal foi presa por injúria racial, nesta sexta-feira (7), em escola no Catumbi, Região Central. A prisão foi feita por agentes do 4º BPM (São Cristóvão) que foram acionados após denúncia feita pela mãe de uma aluna, de 8 anos, na Escola Municipal Estados Unidos.

Segundo relato da parente, Cristiani Bispo teria chamado a menina de "preta do cabelo de palha". Essa não teria sido a primeira ofensa racista cometida por ela contra a criança. O caso causou comoção entre outros alunos e pais, que acompanharam a prisão da professora.

A escola municipal onde o caso aconteceu divide espaço com o Colégio Estadual Tomas Antônio Gonzaga.

Durante a abordagem, a mulher chegou a passar mal e precisou ser socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), onde a professora foi presa em flagrante por injúria racial.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Educação informou que a professora foi afastada do cargo e responderá uma sindicância interna que irá apurar o caso. "Os alunos e seus responsáveis foram acolhidos e receberam apoio da equipe gestora da escola", diz comunicado da pasta.

A reportagem de O DIA procurou a defesa da professora, mas até o momento não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Educação afastou a professora de suas funções e instaurou uma sindicância para apurar o caso. Os alunos e seus responsáveis foram acolhidos e receberam apoio da equipe gestora da escola. A Secretaria reforça que qualquer forma de discriminação contra alunos é inadmissível, rigorosamente combatida e punida. A professora está sujeita a ser demitida do serviço público ao término da apuração. Desde 2021, a Secretaria foi uma das pioneiras no Brasil ao instituir a Gerência de Relações Étnico-Raciais (GERER), dedicada a implementar políticas e práticas educativas que combatam o racismo e valorizem a história e a cultura afro-brasileira e indígena, formando alunos e professores comprometidos com a igualdade racial".