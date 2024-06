A temperatura de Irajá ultrapassou os 42ºC em novembro de 2023 - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Rio – A construção do primeiro Corredor Verde da Zona Norte foi iniciada neste sábado (8), em Irajá, o bairro mais quente da cidade segundo o Sistema Alerta Rio. A obra cria áreas de vegetação em espaços urbanos, com o objetivo de diminuir os impactos do calor e da poluição atmosférica. A medida é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima.

O projeto ainda prevê a implantação de canteiro central e arborização ao longo das calçadas nas avenidas Meriti e Brás de Pina, com previsão para início no segundo semestre.Mudas de escumilha foram escolhidas para compor a plantação do local. Elas são árvores de floração vasta, de porte médio, que além da resistência e rápido crescimento, produzem sombreamento. Fatores limitantes como larguras de calçada e terreno pouco amistoso à vegetação foram determinantes para a escolha desta espécie."A intenção é estender o plantio de árvores em todo esse território para mitigar as zonas de calor, da Estrada da Água Grande até o Cimento Branco, em Vista Alegre, e por outras ruas da região. Ao segunda e terceira fases estão previstas para julho", afirmou Eliana Cacique, secretária Municipal do Meio Ambiente e Clima.De acordo com o Sistema Alerta Rio, o bairro de Irajá está entre os que apresentam as maiores temperaturas da cidade no verão. Em novembro de 2023, a região registrou 42ºC. Outras áreas denominadas como "ilhas de calor" são o Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Guaratiba, Bangu, Ramos e Pavuna.