Deputada estadual Lucinha (PSD) é investigada por suspeita de ligação com milicianos da Zona Oeste Arquivo / Agência O Dia

Publicado 10/06/2024 12:58

Rio - A deputada estadual Lucinha (PSD) entregou na última sexta-feira (7) as alegações finais no processo disciplinar do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que apura seu envolvimento com Luiz Antônio da Silva Braga , o Zinho, que comanda a milícia na Zona Oeste do Rio. O relator do caso, deputado Vinícius Cozzolino (União Brasil), recebeu nesta segunda-feira (10) o documento e tem até a quarta-feira da semana que vem, dia 19 de junho, para apresentar seu parecer.

A parlamentar já havia prestado depoimento por 1h40 na última terça-feira (4). O colegiado ouviu a versão da deputada no processo ético disciplinar que pode culminar na cassação do mandato. A sessão foi fechada à imprensa por correr em sigilo de justiça.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente da comissão, deputado Julio Rocha, afirmou que a parlamentar respondeu a todas as perguntas formuladas pelos membros do conselho sobre o seu suposto envolvimento com a milícia da Zona Oeste.