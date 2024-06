A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso - Divulgação / Pcerj

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o casoDivulgação / Pcerj

Publicado 10/06/2024 17:46

São João de Meriti - Um corpo foi encontrado por um operário de obras na manhã desta segunda-feira (10), dentro de uma residência em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Coelho da Rocha. Ao constatarem o fato, o local foi isolado e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada.

Segundo a Polícia Civil, os peritos da unidade compareceram ao local e vão realizar os exames para conseguirem identificar a vítima. A investigação está em andamento e, até o momento, ninguém foi preso.