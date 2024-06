Estado do Rio decretou fim da epidemia de dengue - Divulgação / SES

Publicado 11/06/2024 11:54 | Atualizado 11/06/2024 13:53

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, decretou, nesta terça-feira (11), o fim da epidemia de dengue em todo o estado. A decisão, publicada no Diário Oficial, leva em consideração a queda no número de casos prováveis da doença, por nove semanas consecutivas, registrada pelo Centro de Inteligência em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde.Ainda segundo o texto, o panorama da dengue, divulgado no dia 17 de maio, também elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde, aponta que o estado está por três semanas consecutivas no nível 1 (Alerta) de ativação do Plano de Contingência de Arboviroses.A medida, no entanto, não descarta o trabalho de monitoramento da doença."Para todos os casos suspeitos de dengue deverão ser mantidos os protocolos do manejo clínico preconizado pelo Ministério da Saúde e os fluxos assistenciais já estabelecidos", completou o texto.Até o momento, o estado do Rio registrou 268.947 casos e 178 mortes por dengue em 2024.No último dia 29 de março, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o fim da epidemia na cidade. Na ocasião, segundo a pasta, houve queda no número de casos e melhora na situação da doença no município.No entanto, a prefeitura recomenda que os cuidados com a prevenção dos focos devem ser mantidos para que o quadro epidemiológico não piore.É altamente recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar lixeiras, ralos, bebedouros de animais e objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios ou em outros locais inadequados.Crianças e adolescentes, com idades de 10 a 14 anos, seguem sendo imunizados no Rio contra a dengue . O grupo alvo da campanha é o que apresenta maior risco de hospitalização pela doença, segundo o Ministério da Saúde.