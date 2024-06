Doadores vão ganhar passagens gratuitas para chegar ao Hemorio - Divulgação

Publicado 12/06/2024 12:03

Rio - Doadores de sangue do Hemorio vão ganhar, pelo segundo ano consecutivo, passagens gratuitas nos modais VLT, trem, metrô, ônibus, barcas e até crédito em aplicativos de transportes. A ação, realizada em celebração ao Junho Vermelho, vai até sexta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue.



Batizada de "Rota Solidária", a iniciativa vai oferecer 5,2 mil gratuidades pelas CCR Barcas, MetrôRio, Semove, SuperVia e VLT Carioca, além das empresas de bilhetagem Riocard Mais e Jaé. A Uber também faz parte da ação, assim como o America Football Club, que está sendo responsável por levar o mascote Sangue Bom até os modais.



A iniciativa tem como objetivo aumentar o estoque da unidade, localizada no Centro do Rio, durante o mês da doação de sangue.