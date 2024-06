Lilia Schwarcz assume o lugar de Alberto da Costa e Silva, falecido em 2023 - Redes Sociais

Publicado 15/06/2024 11:30 | Atualizado 15/06/2024 13:01

Rio - A historiadora Lilia Schwarcz, de 66 anos, tomou posse nesta sexta-feira (14) como integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL). A cerimônia ocorreu na sede da ABL, no Centro do Rio. Schwarcz passou a ocupar a cadeira número 9, anteriormente pertencente ao diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva, falecido em novembro de 2023, aos 92 anos.

Lilia Schwarcz é professora da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ela escreveu mais de 30 livros sobre a história do Brasil. Suas obras são conhecidas por críticas incisivas às desigualdades de gênero e raciais que permeiam a história do país. Durante seu discurso de posse, ela deu destaque a representatividade feminina na ABL.

"Nós somos maioria nesse país, mas somos uma maioria minorizada na representação. E representação não é só poder, representação é verdade, é conhecimento, então acho que o papel das mulheres é fundamental para destacar que nós queremos mesmo é igualdade. Igualdade com diferença", discursou.

A cerimônia de posse contou com a presença de diversas personalidades, incluindo a ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia, o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. A atriz Fernanda Montenegro, o compositor Gilberto Gil e os escritores Ailton Krenak e Ruy Castro também marcaram presença.

Eleita em março deste ano para a cadeira número 9, Schwarcz também homenageou seu antecessor: "Foi Alberto da Costa e Silva quem me levou pela mão para muitos lugares e, de certa maneira, para essa Cadeira. Ele que era, para mim, uma espécie de pai ancestral. Seu legado é a boa diplomacia feita do diálogo, e da luta intransigente ao lado de populações que ficaram séculos sem direito a terem direitos básicos: como educação, saúde, segurança e memória".