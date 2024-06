Projeto de Lei revisa revitalização do entorno da Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 15/06/2024 12:21 | Atualizado 15/06/2024 12:24

Rio – Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre três carros e um caminhão, na manhã deste sábado (15), na Avenida Brasil, altura do bairro Barros Filho, na Zona Norte. Elas não tiveram as identidades reveladas até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guadalupe, na Zona Norte, foi acionado às 9h. As vítimas, um homem e uma mulher, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

O homem foi encaminhado com a classificação amarela, quando não precisa de urgência no atendimento. Já a vítima mulher foi encaminhada com a classificação verde, que significa urgência, mas sem risco imediato.