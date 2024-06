Adolescente ainda está internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 15/06/2024 11:40 | Atualizado 15/06/2024 12:57

O caso aconteceu na Rua Zaquia Jorge e a menina estava com uma tia no momento do incidente. Depois de ser baleada, ele foi socorrida pela mãe e vizinhos. Inicialmente, A.B foi levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde passou por cirurgia, que correu bem, segundo um familiar. Já na manhã de sexta-feira (14), a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, neste sábado (15), o quadro da adolescente permanece grave.

Na unidade de saúde, familiares usaram camisas religiosas, terços e pediram orações pela vítima. A adolescente é coroinha da Igreja Nossa Senhora da Ajuda e a família e fiéis da paróquia realizaram uma corrente de adoração , às 18h desta sexta-feira (14). A mobilização se repetirá no mesmo horário neste sábado e também no domingo (16). "Oração e força positiva. Vai dar tudo certo, eu sei disso. Ela é forte, jovem e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita", comentou um parente nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, homens do 17º BPM (Ilha do Governador) relataram que checavam uma denúncia na Rua Brigadeiro Newton Braga quando foram atacados e houve confronto. Ainda segundo a PM, os agentes foram ouvidos e tiveram as armas recolhidas para perícia.

A corregedoria da corporação instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. "Vale ressaltar que a equipe utilizava câmeras operacionais portáteis, e que caso solicitada para colaboração nas investigações, as imagens serão disponibilizadas", disse, em nota.

A Polícia Civil informou que os PMs relataram que estavam na comunidade da Pixunas para apurar denúncias de extorsões de motoristas por traficantes, quando criminosos atiraram e houve confronto. O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador) e as armas dos policiais serão periciadas. A distrital também pediu as câmeras corporais usadas pelos militares. A Delegacia de Homicídios da Capital colabora com as investigações.